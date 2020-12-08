Под Орлом объявился профессиональный велосипедный вор

Молодой человек решил заняться «оптовыми» кражами велосипедов.

В Орловском районе разоблачили вора, который попался на кражах велосипедов. Примечательно, что он не только хорошо подготовился и разработал план, но и поставил дело на «широкую ногу». Отметим, что преступления совершил учащийся одного из техникумов Орла. Как следует из постановления следователя, на дело юноша отправился ночью на автомобиле «Нива». На сами кражи у него ушло всего полчаса.

Он поочередно зашел в несколько подъездов многоквартирных домов и унес с лестничных площадок четыре велосипеда разных торговых марок, в том числе один трехколесный велосипед. Похищенное он уложил в багажник и салон автомобиля, после чего с места преступления скрылся. Общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

На утро владельцы, не обнаружив своих велосипедов там, где их оставили, обратились с заявлениями в полицию. Преступника вычислили довольно быстро. Его действия были квалифицированы по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Но студенту повезло – на первый раз его практически решили простить.

Следователь внесла в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Просьба была удовлетворена. За содеянное юный злоумышленник отделался судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»