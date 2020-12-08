В орловской психбольнице коронавирусом заразились 28 человек

Еще один очаг заболевания зафиксирован в районном доме ветеранов.

В Орловской области зафиксировали два очага коронавируса. Почти три десятка зараженных обнаружили в психиатрической больнице, еще несколько заболевших выявили в Залегощенском доме ветеранов. Об этом рассказали на заседании регионального оперштаба 7 декабря.

По информации главы управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, в областной психиатрической больнице зарегистрировано 28 случаев заболевания. 24 из них приходится на пациентов, также заразились 4 медработника. В Залегощенском доме ветеранов инфицированы 7 человек.

Губернатор Андрей Клычков поручил департаменту соцзащиты принять меры, чтобы больше не допустить таких случаев. Вместе с тем он сам признал, что сделать это «очень сложно»

— У персонала были отрицательные тесты, тем не менее инфекция туда попала, — рассказал Клычков.

ИА «Орелград»