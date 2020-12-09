Двух орловских полицейских заподозрили в крышевании алкобизнеса

СК завел уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Высокопоставленный орловский полицейский попался на крышевании незаконной продажи алкоголя. СК завел уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий на замначальника ОМВД России по Орловскому району Сергея Петухова.

Как установили силовики, Петухов и его подчиненные занимались расследованием уголовного дела о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года Петухов и следователь возглавляемого им отдела незаконно переквалифицировали дело об алкоторговле на менее тяжкий состав преступления. А в суде и вовсе ходатайствовали о прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела и просили назначить ему судебный штраф.

— Преступными действиями подозреваемых существенно нарушены права и законные интересы общества и государства, так как обвиняемый не был привлечен к уголовной ответственности за фактическое совершение более тяжкого преступления, — пояснили в пресс-службе регионального СК.

Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»