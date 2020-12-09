Орловский племзавод наказали за нарушение «антиковидных» правил

Нарушения были выявлены в Ливенском районе.

Дело об административном правонарушении рассмотрел Ливенский районный суд. Оно было возбуждено в отношении акционерного общества «Племенной завод Сергиевский». На этом предприятии проверку провели сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора. Они посетили так называемый пункт питания указанного предприятия.

Как следует из материалов дела, на момент проверки в этой столовой отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, а обеденные столы для посетителей были размещены на расстоянии 70 см друг от друга. Напомним, минимальная дистанция между столиками должна составлять 1,5 метра – такие требования содержатся и в актах Роспотребнадзора, и в документах, изданных властями региона. Это одно из обязательных условий, при соблюдении которых разрешена работа предприятий общепита.

Кроме того, как следует из постановления суда, заведующая пунктом питания в момент обследования находилась на рабочем месте без защитной маски. Проверяющие не нашли там и необходимого пятидневного запаса защитных масок для работников. Из акта, кстати, следует, что в пункте питания трудятся два работника, следовательно, запас масок при восьмичасовом рабочем дне должен составлять как минимум 10 штук.

«При работе пункта питания не исключена возможность распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди посетителей и работников пункта питания, что создает угрозу жизни и здоровью граждан», — к такому выводу пришел суд. В результате племзавод был признан виновным и наказан административным приостановлением деятельности пункта питания на 10 суток или до полного устранения выявленных нарушений.

ИА «Орелград»