С 1 января местные чиновники частично перестанут заботиться о сиротах

Область возьмет на себя исполнение ряда социальных гарантий.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели сразу два законопроекта, которые касаются вопросов защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. В частности, изменения затронули региональный закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства». Как следует из пояснительной записки, проект был разработан в связи с тем, что ранее органы местного самоуправления и профильные департаменты обладминистрации пришли к взаимному соглашению.

Так, планируется прекратить с 1 января 2021 года исполнение на местном уровне ряда социальных полномочий. Речь идет об обеспечении бесплатного проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте, кроме такси. Кроме того, детям-сиротам положен проезд за бюджетный счет два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Обеспечение этой функции местные власти также отдадут области.

После принятия законопроекта в силу правительство Орловской области должно будет утвердить новый порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению детей-сирот бесплатным проездом на указанных видах транспорта. А впоследствии вообще планируется осуществлять переданные полномочия непосредственно через государственные организации профессионального образования Орловской области различной ведомственной подчиненности.

Дополнительных финансовых затрат реформа не повлечет, но придется заметно поработать над актуализацией законодательной базы. Новый законопроект также обязывает власти орловских городов и районов в срок до 15 января 2021 года перечислить в областной бюджет неиспользованные финансовые средства, выделенные им на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот.

ИА «Орелград»