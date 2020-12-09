Трое орловцев отравились угарным газом в гараже

СК возбудил уголовное дело

В гараже под Орлом 29 ноября обнаружили тела трех человек, сообщил Следственный комитет. Трупы с признаками отравления угарным газом лежали в автомобиле.

Следственный комитет провел доследственную проверку и по ее итогам возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В настоящее время следователи тщательно отрабатывают возможные версии произошедшего, основной из которых является несоблюдение мер безопасности в закрытых помещениях», — говорится в сообщении ведомства.

ИА «Орелград»