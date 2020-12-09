Умер почетный гражданин Орловской области Леонид Бородин

9.12.2020 | 19:41 Новости, Общество

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Ему было 88 лет

Почетный гражданин Орловской области Леонид Бородин умер 9 декабря в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба облсовета. Причина смерти не сообщается.

Бородин всю жизнь посвятил развитию сельского хозяйства. В июне 1974 года он возглавил колхоз «50 лет Октября» в Ливенском районе. Под руководством Бородина хозяйство стал одним из лучших в Орловской области. На деньги колхоза в село и на производство провели газ.

Бородин был удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почёта, награждён медалью «За трудовую доблесть». В 2002 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», в 2007 — «Почетный гражданин Ливенского района». Он — лауреат национальной премии имени Петра Великого, удостоен звания «Лучший менеджер России». За выдающиеся заслуги перед Орловской областью в 2014 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Орловской области».

«От имени Орловского областного Совета и себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким Леонида Егоровича Бородина. Его жизнь — яркий пример беззаветного и преданного служения Родине, Орловщине, её жителям. Это был уникальный человек, который не только сохранил колхоз, но и сделал его успешным хозяйством, собрал команду профессионалов, нацеленных на результат. Искренне надеюсь, что дело жизни Леонида Егоровича будет продолжено его соратниками», — сказал спикер заксобрания Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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