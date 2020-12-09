В новом ковидном госпитале в Орле начали принимать пациентов

Под ковидарий отдали хирургический корпус больницы скорой помощи.

Бывший хирургический корпус больницы им. Семашко в Орле начал принимать пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, здесь развернули 210 специализированных коек.

Напомним, ранее из-за дефицита мест для лечения больных с Covid-19 власти приняли решение открыть ковидарий в одном из корпусов больницы скорой помощи в Орле. Пациентов из хирургического отделения перевели в ООКБ, корпус переоборудовали.

Первых пациентов с подверженным коронавирусом в больнице им. Семашко начали принимать вечером 8 декабря.

— Лечебное учреждение полностью подготовлено и оснащено кислородом, всем необходимым оборудованием, закуплены СИЗы и лекарственные препараты, — написал в соцсети Клычков.

Как рассказала ОГТРК, из 210 новых коек кислородом оснащены 150. Всего в больнице им. Семашко теперь стало 650 коек для лечения больных коронавирусом. Главврач Игорь Дробязгин рассказал СМИ, что в ковидарии будут лечить больных с пневмониями, а также пациентов с хирургическими патологиями и ковидом. В больнице также готовятся открыть свою лабораторию для ПЦР-тестирования.

ИА «Орелград»