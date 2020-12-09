В Орле объяснили рост цен на яйца

Подорожание куриных яиц и овощей в УФАС назвали сезонным явлением.

Орловское управление ФАС России прокомментировало отмеченный в регионе рост цен на овощи и куриные яйца. По мнению сотрудников ведомства, он носит сезонный и прогнозируемый характер. В УФАС напомнили, что эта служба на постоянной основе отслеживает ситуацию на продовольственных рынках Орловской области.

Скачок цен был зафиксирован в ноябре. Так, согласно данным официальной статистики, в прошедшем месяце в регионе помидоры подорожали на 35,8 процента, огурцы – на 25,1, картофель – на 7,9, куриные яйца — на 7,6, сахар – на 6,6 и подсолнечное масло – на 6,4 процента. Подобная тенденция прослеживалась и в предыдущие годы. Надо понимать, что сезон выращивания овощей в открытом грунте давно завершен.

«С окончанием сезона урожая овощных культур и приближением зимы количество поставляемых на рынок отечественных товаров снижается, — пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. — В связи с тем, что значительная доля отечественного производства помидоров и огурцов производится тепличными комплексами, затраты на их производство повышаются. В то же время в данный период увеличивается объем импорта плодоовощной продукции, что не может не сказаться на их стоимости».

Словом, для антимонопольной службы рост цен вовсе не стал сюрпризом. Как показал мониторинг, овощи дорожают теми же темпами и в тех же ценовых пределах, что и годом ранее. То есть цены, как и прежде, диктуют объективные условия, сложившиеся на рынке.

«То же самое можно сказать и о яйце курином, — говорят в УФАС. — Как показывает многолетний мониторинг ценовой ситуации на рынке яиц куриных, при повышении спроса с осени до конца года цена на куриное яйцо сезонно повышается. Такая же тенденция наблюдается и в этом году».

Несколько иные причины диктуют изменение цен на подсолнечное масло и сахар. Здесь, как говорят в антимонопольной службе, свою роль могут сыграть разные факторы, такие как волатильность валют, снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий и сокращение посевных площадей сахарной свеклы.

ИА «Орелград»