За 9 лет орловский СК передал в суд больше 400 коррупционных дел

Силовики рассказали о борьбе с коррупцией в регионе.

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, орловские силовики рассказали о расследовании коррупционных дел в регионе. С момента создания СК по Орловской области в суды ушло более 400 таких расследований.

— Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов СК России по Орловской области. Работа на данном направлении осуществляется в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, федеральной службой безопасности, органами внутренних дел, с контролирующими органами и общественными организациями, — рассказали в пресс-службе ведомства.

С момента образования регионального СК в 2011 году по настоящее время следователи направили в суд 410 уголовных дел о коррупции. В 2020-м возбуждено 68 таких дел, 47 из них дошли до суда.

В ведомстве рассказали, что наиболее распространенными коррупционными преступлениями в этом году стали получение взятки (17), мелкое взяточничество (14), дача взятки (9) и служебный подлог (8).

Орловские силовики уверены, что в борьбе с коррупцией важно не только собственно наказание преступников, но и профилактическая работа. «Только совместными усилиями можно сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям», — заявили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»