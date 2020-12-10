Два сгнивших моста отрезали орловских селян от мира

Проблемой доступности заинтересовались активисты ОНФ.

Как пояснили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, сигнал бедствия буквально подали жители Троснянского района. Селяне из деревни Чернодье, расположенной на территории Жерновецкого сельского поселения, фактически оказались отрезанными от мира. Рядом с селом протекает река Чернодье. Много лет местные жители для переправы через нее пользовались двумя мостами.

Один из них был пешеходным, а второй был предназначен для транспорта. Судя по жалобам селян, оба моста пришли в аварийное состояние, передвигаться по ним стало опасно для жизни. Поэтому жителям Чернодье приходится искать альтернативные объездные пути. Их обращения к местным властям решить проблему не помогли. Поэтому они обратились в ОНФ.

Как пояснили активисты, пешеходный мост был сделан из дерева, с годами он попросту сгнил. Второй мост является металлическим, однако его опоры просели настолько, что он оказался ниже уровня дороги. Получив жалобу селян, ОНФ обратился к администрациям района и сельского поселения с призывом отремонтировать конструкции. Пока чиновники согласились привести в порядок только пешеходный мост.

«Как нам сообщил глава администрации сельского поселения, работы по ремонту пешеходного моста будут проведены в ближайшие дни, — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — По вопросу ремонта второго моста, который предназначен для проезда автомобилей, мы обратились в администрацию Троснянского района. В одиночку сельскому поселению решить этот вопрос невозможно, поэтому мы попросили подключиться районную администрацию к ремонту этого сооружения».

ИА «Орелград»