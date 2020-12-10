Из-за коронавируса на Орловщине закрыли два детсада и одну школу

Почти 300 детей болеют COVID-19.

Из-за коронавируса в Орловской области полностью закрыты на карантин два детских сада и одна школа. Об этом во время эфира в соцсети 9 декабря рассказал губернатор Андрей Клычков.

В закрытой на карантин школе учились 237 человек. Количество детей в закрывшихся детсадах не уточняется. Также Клычков рассказал, что на сегодня в 24 орловских школах на карантин ушел 41 класс. По ОРВИ частично закрыты классы в 7 школах области.

По информации Клычкова, 23 ребенка с коронавирусом сейчас лежат в больницах. Еще 288 – лечатся дома.

Губернатор уточнил, что тесты на коронавирус для учителей, воспитателей и медиков начнут делать «при увеличении объемов тестирования».

ИА «Орелград»