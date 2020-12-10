Орловцам пригрозили арестами счетов

Налоговики призвали жителей региона оперативно погасить долги.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что оплатить налоговую задолженность они могут в режиме онлайн при помощи терминалов и специальных сервисов налоговой службы. Обращение к орловцам последовало не случайно. Дело в том, что 1 декабря истек срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2019 год.

В установленный законом срок свою обязанность исполнили не все орловские налогоплательщики. В связи с этим налоговики также напомнили жителям региона о возможных последствиях подобного бездействия. Прежде всего, это финансовые санкции — за каждый календарный день просрочки платежа начисляются пени в процентах от неуплаченной суммы.

«Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу», — добавили в УФНС.

Чтобы избежать подобных санкций и увеличения долга, областная налоговая служба настоятельно рекомендует «в ближайшее время исполнить свою обязанность». Заплатить можно несколькими способами, например, помощью электронных сервисов ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

ИА «Орелград»