Орловщина побила рекорд по суточному заражению COVID-19

За сутки диагноз подтвердился у 170 человек

Орловская область побила рекорд по суточному приросту больных COVID-19. За прошедший день диагноз подтвердился у 170 пациентов, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число случаев достигло 17 639. Прежний рекорд (169) был установлен 20 октября.

Также за день скончались два пациента с коронавирусом, количество летальных исходов достигло 219. Выздоровели 15 498 человек (+179 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 569 126, за сутки диагноз подтвердился у 27 927 пациентов. С начала пандемии выздоровели 2 033 669 человек (+25 877), умерли 45 280 (+562).

ИА «Орелград»