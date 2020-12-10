Орловские льготники смогут расплатиться за проезд картой «Мир»

10.12.2020 | 10:38 Новости, Общество

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Объединить карту и проездной можно в банковском офисе.

Жители Орла, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут оплачивать поездки бесконтактной картой «Мир». Об этом рассказали в пресс-службе национальной платежной системы. При таком виде оплаты льгота на проезд будет рассчитана автоматически.

Чтобы оплачивать поездки банковской картой с учетом льготы, необходимо зарегистрировать ее и привязать электронный проездной. Сделать это можно в офисах Сбербанка Орловской области.

— Для регистрации необходимо предъявить паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС и документ, подтверждающий право на льготу. Банковская карта платежной системы «Мир» может быть выпущена любым банком. На сегодняшний день более 150 банков, включая крупнейшие, выпускают карты «Мир», — рассказали в пресс-службе компании.

После регистрации карты «Мир» к ней будет привязан электронный проездной. Перед поездкой нужно будет пополнить счет проездного одним из доступных способов, чтобы оплачивать бесконтактной картой «Мир» проезд по льготному тарифу.

В компании напоминают, что деньги на счет проездного нужно зачислить с 15 числа месяца, предшествующего месяцу действия проездного билета, по 14 число месяца действия проездного билета. Например, чтобы оплачивать картой «Мир» проезд в декабре, нужно с 15 ноября до 14 декабря внести деньги на счет электронного проездного, привязанного к ней.

— Обратите внимание, что средства необходимо зачислять именно на счет электронного проездного, а не на счет банковской карты. Если проездной не пополнен (не куплен) на текущий месяц, можно оплатить поездку бесконтактной картой «Мир» по полной стоимости. В этом случае средства будут списаны именно со счета банковской карты, — уточнили в компании.

Дополнительную информацию о регистрации карты «Мир» и привязке к ней электронного проездного можно получить на сайте оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО «РИЦ».

ИА «Орелград»

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