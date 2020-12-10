Орловский суд отправил безработного на 13 лет в колонию

Мужчина решил подработать незаконным способом.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор, ранее вынесенный судом первой инстанции закладчику наркотиков. Как пояснили в пресс-службе облсуда, 33-летний мужчина был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства массой 2,25 грамма. Его отправили в колонию строгого режима на 13 лет. Кроме того, суд обязал его заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Преступление мужчина задумал еще в 2019 году. Как уточнили в облсуде, на тот момент он был безработным, несмотря на наличие высшего образования. Впрочем, у него имелась и судимость по «наркотической» статье, которая, возможно, отпугивала потенциальных работодателей.

В результате мужчина не нашел ничего лучше, кроме как устроиться на «работу» закладчиком наркотиков. Нужные связи он нашел в интернете. Его действия контролировал «диспетчер». Закладчик забирал из тайников оптовые партии наркотика, а затем помещал в другие тайники розничный «товар». Задержали его в феврале 2020 года с поличным.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, отрицая совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, — уточнили в пресс-службе облсуда. — От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ».

Суды двух инстанций сочли его вину доказанной полностью.

ИА «Орелград»