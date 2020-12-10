Под Орлом суд защитил права дольщиков

Суд отказался обращать взыскание на недостроенный дом.

Как сообщает Свердловский районный суд, рассмотрено гражданское дело по иску судебного пристава-исполнителя к компании «Пенобетон-Орел». Речь шла о признании права собственности на объекты незавершенного строительства и обращении на них взыскания. Из материалов дела следует, что у приставов находится сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении указанной компании. Она должна выплатить различным взыскателям более 5 миллионов рублей.

Свои обязательства должник в добровольном порядке не исполняет. Поэтому приставами было арестовано имущество — четырехэтажный объект незавершенного строительства площадью 1300 кв.м., построенный из пеноблока с перекрытиями из бетонных плит. Земельный участок, на котором он расположен, был предоставлен компании в аренду районной администрацией.

Сообщается, что эта земля была выделена для строительства двух многосекционных многоквартирных жилых домов и двух малоэтажных домов. В ходе осмотра местности судом было установлено, что в одном из этих МКД работы были остановлены на уровне строительства котлована. Во втором многоквартирном доме смонтированы три этажа и начаты работы по устройству каркаса 4-го этажа.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов не выдавалось, на момент осмотра работы не велись, право собственности за ООО «Пенобетон-Орел» не зарегистрировано», — говорится в сообщении суда.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что девять участников этого долевого строительства взыскателями по вышеупомянутому сводному исполнительному производству не являются. На данный момент свое право требования к ответчику относительно квартир в недостроенном доме они не реализовывали.

Поскольку договоры на долевое участие в строительстве все еще действуют, дольщики возразили против удовлетворения исковых требований истца. При вынесении решения суд учел их позицию. Он отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку «иное привело бы к нарушению прав участников долевого строительства, не являющихся взыскателями по сводному исполнительному производству, возбужденному в отношении ответчика». Впрочем, решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»