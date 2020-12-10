Школьники Орла заговорили на английском

Подведены итоги диагностической работы по иностранному языку.

В Орловской области эксперты подвели итоги диагностической работы по английскому языку, проведенной в 10-х классах, а также дали ряд методических рекомендаций. Полностью с экспертным мнением можно ознакомиться на сайте Орловского регионального центра оценки качества образования. Главный вывод — большинство участников достаточно успешно справились с предложенными заданиями.

«Самый низкий средний процент выполнения заданий составляет 53 процента, самый высокий – 100 процентов, — следует из сообщения. — Следовательно, все элементы содержания, заложенные в спецификации диагностической работы по английскому языку за уровень основного общего образования, а также контролируемые умения и виды деятельности усвоены обучающимися, выполнявшими диагностическую работу по английскому языку на достаточно высоком уровне».

При этом эксперт подчеркивает, что «подготовка к любым диагностическим процедурам не должна быть построена только на механическом выполнении тестовых заданий». Залог успеха специалистам видится в системной и целенаправленной работе по «формированию коммуникативной компетенции обучающихся на протяжении всего периода обучения».

В связи с этим был дан ряд рекомендаций, которые призваны улучшить результаты и усовершенствовать процесс обучения английскому языку в орловских школах. Прежде всего, рекомендуется использовать только официальные ресурсы и учебные пособия. Также орловским педагогам посоветовали развивать у своих учеников грамматические навыки на связных текстах, а не на отдельных предложениях. В этом случае эффективными будут интегрированные задания на чтение и грамматические навыки. Кроме того, рекомендуется уделять на уроках больше внимания спонтанной речи.

ИА «Орелград»