В Орле рассказали о пользе внутреннего аудита в бизнесе

В ОДСК оценили итоги внутренних проверок.

Руководитель отдела аудита ОДСК Виталий Вдовин рассказал «Вечернему Орлу» о внутренних проверках, которые головная компания проводит во всех структурах группы. С января 2019-го по июль 2020-го количество обнаруженных нарушений, рисков или фактов мошенничества «заметно снизилось» по сравнению с предыдущими периодами, заявил он.

«Наши проверки в 2016 – 2018 годах выявляли многочисленные и разнообразные случаи корпоративного мошенничества. Система внутреннего контроля практически не существовала, о таких вещах как стратегия или комплаенс в компании вообще не слышали. Сейчас руководство одновременно с поддержкой внутреннего аудита продолжает кардинальную трансформацию бизнеса с целью его оптимизации, повышения эффективности и прозрачности. В этом году, проводя проверки, мы убеждаемся в действенности принимаемых мер и правильности выбранного курса», — сказал Вдовин.

Аудит затрагивает все компании группы ОДСК. Проверки проводятся и в материнской компании, и в её «дочках». Особое внимание уделяется застройщикам — «Орелстрою», «ОДСК Липецку» и «ОДСК Туле».

Некоторые компании группы до сих пор заключают сделки с подрядчиками и поставщиками без конкурса, посетовал Вдовин. Некоторые контрагенты проверяются недостаточно тщательно, и в итоге бизнес рискует связаться с мошенниками. Когда закупки для всех компаний холдинга станут централизованными, проблема решится, заявил топ-менеджер.

«Задача внутреннего аудита – убеждаться, что движение предприятия к успеху является поступательным и не нарушается вследствие неэффективных процессов и коррумпированного менеджмента.

Кроме того, наша задача – следить, чтобы стратегические проекты, инициированные высшим руководством компании, реализовывались в срок, в рамках бюджета и с надлежащим уровнем результатов», — резюмировал Вдовин.

ИА «Орелград»