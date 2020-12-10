В Орле вынесли приговор по делу о насмерть сбитом пешеходе

Водитель не отправится за решетку, а будет исправляться дома.

Советский районный суд города Орла рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Смертельное ДТП произошло в июле 2020 года на улице 60 лет Октября. Было установлено, что подсудимый управлял автомобилем ВАЗ-21120. Он двигался в направлении улицы Герцена.

При приближении к светофору водитель не снизил скорость движения, как того требуют ПДД. В результате около семи часов вечера его автомобиль сбил женщину, которая спокойным шагом переходила проезжую часть автодороги по регулируемому светофором пешеходному переходу. Причем двигалась она на зеленый, для пешеходов, сигнал светофора.

Пострадавшая получила очень тяжелые травмы. Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко, где она умерла спустя несколько часов. Как установила экспертиза, погибла она именно от полученных в ДТП травм. При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о его рассмотрении в особом порядке. Затем, в судебном заседании, он полностью согласился с предъявленным ему объемом обвинения.

Поначалу родственник погибшей заявил гражданский иск о взыскании с виновника ДТП морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Но в судебном заседании он и его представитель отказались от заявленного иска в полном объеме. В результате суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»