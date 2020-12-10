В Орловской области 155 человек объявлены в розыск

Порядка 50 из них пропали из виду правоохранителей в 2020 году.

В Орловской области без вести пропавшими или скрывающимися от правоохранителей на сегодня числятся 155 человек. 49 из них объявлены в розыск в текущем году. Эти цифры прозвучали на межведомственном совещании в прокуратуре Орловской области.

Сообщается, что из-за безвестного исчезновения граждан в регионе возбудили 74 уголовных дела. При этом проверка надзорного ведомства выявила, что зачастую расследование таких дел сопровождается массовыми нарушениями. Так, по словам прокурора области Владислава Малкина, только в текущем году ведомство зафиксировало свыше 140 нарушений при осуществлении розыска без вести пропавших лиц.

— Прокурор области потребовал принять меры к усилению ведомственного контроля за законностью при проведении процессуальных проверок по данным фактам и расследовании уголовных дел, — уточнили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»