В Орловской области появится 12 новых законов

Один из законов коснется правил использования проездных.

Орловский облсовет народных депутатов вслед за губернатором утвердил план собственной законопроектной работы на 2021 год. Список получился внушительным. Так, парламентарии планируют рассмотреть 12 проектов новых законов региона, а в 56 действующих законов предлагается внести изменения. Впрочем, в реальности число рассмотренных законопроектов будет, конечно, гораздо больше.

Что касается новых законов, то их проекты будут внесены различными субъектами права законодательной инициативы: как депутатскими комитетами и фракциями, так и правительством, губернатором и прокурором Орловской области. Последний, например, как следует из плана, внесет на рассмотрение парламентариев проект регионального закона «Об общественных воспитателях (наставниках) несовершеннолетних».

По инициативе губернатора планируется рассмотреть пять проектов новых законов. Так, уже в первом квартале 2021 года предполагается рассмотреть законопроект «О едином социальном проездном билете в Орловской области». Кроме того, по инициативе главы региона будут рассмотрены проекты «Об утверждении видов регионального государственного контроля (надзора) в Орловской области» и о наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации деятельности по обращению с животными без владельцев.

Кстати, от самих депутатов исходит инициатива о принятии региональных законов «О мерах дополнительной социальной поддержки медицинских работников в Орловской области» и «О содержании и защите домашних животных».

ИА «Орелград»