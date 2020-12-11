Две иномарки не разъехались возле заправки в Орле

Один из водителей обратился за помощью к медикам.

Вчера, 10 декабря в Орле случилось ДТП возле автозаправки в Северном районе. Водители двух иномарок не смогли разъехаться на перекрестке.

Авария произошла в 13.30. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 54-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Орловских Партизан в направлении улицы Бурова. В районе дома №124 он допустил столкновение с «Киа Спортейдж». Водитель этой иномарки сворачивал с Московского шоссе налево, на улицу Германо.

После столкновения машин «Тойоту» занесло на бордюр, иномарка сквозь кусты «влетела» на зеленый пятачок возле автозаправки.

В ведомстве рассказали, что спустя несколько часов после аварии, около 19.00, водитель «Тойоты» обратился в травмпункт БСМП им. Семашко за медицинской помощью. Госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»