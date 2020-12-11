Главврач Семашко обвинил СМИ в фейках из-за переписки с умершей орловчанкой

Он подал заявление в полицию с просьбой проверить информацию об умершей женщине.

Главврач орловской городской больницы скорой помощи им. Семашко Игорь Дробязгин подал заявление в полицию о фейках из-за публикаций в местных СМИ о переписке с умершей женщиной. Об этом 11 декабря на брифинге для СМИ рассказал глава депздрава Иван Залогин.

Как уже писал «Орелград», 8 декабря активистка Елена Шураева опубликовала сканы сообщений от женщины, которая лежала в Семашко и умерла 13 ноября.

Залогин уточнил, что руководство больницы обратилось в правоохранительные органы, «чтобы проверить достоверность информации».

— По нашей информации, женщина с таким именем в ноябре не умирала в ковид-госпитале. И компетентные органы уже дадут этому оценку, — пообещал Залогин.

При этом ни Елена Шураева в своем посте в соцсети, ни «Орелград» в своем материале ни разу не говорили, что женщина с именем Таисия умерла именно в больнице. Не утверждалось и то, что она имела диагноз коронавирус.

Вместе с тем Залогин не уточнил, находилась ли на лечении в больнице им. Семашко в ноябре этого года женщина с таким довольно редким именем в возрасте 43 лет.

«Орелград» все еще ожидает официальный ответ на свой запрос о данной ситуации, который редакция направила в пресс-службу администрации области 8 декабря.

ИА «Орелград»