На Орловщине занято 87% коечного фонда

11.12.2020 | 9:34 Новости, Общество

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В регионе свободны 220 коек для лечения больных коронавирусом.

В Орловской области имеется 220 свободных коек для лечения больных коронавирусом. Об этом вчера, 10 декабря на заседании регионального оперштаба доложил глава департамента здравоохранения Иван Залогин.

— На сегодняшний день в регионе развернуто 1760 коек для пациентов с диагнозом COVID-19. Свободный коечный фонд составляет 220 коек. Занято порядка 87% коек, — цитирует Залогина пресс-служба облправительства.

Чиновник также сообщил, что в настоящее время 1944 орловца получили лекарства для лечения коронавируса на дому. Доставлять препараты помогают волонтеры.

Напомним, на днях в Орле открылся ковидарий в бывшем хирургическом корпусе больницы им. Семашко. Власти отчитались о 210 новых койках. При этом, по информации СМИ, кислородом оснащены лишь 150 из них.

Как уже писал «Орелград», вчера в Орловской области был побит рекорд по суточному заражению COVID-19: 10 декабря стало известно о 170 новых случаях заболевания. Всего за время пандемии заразились 17 639 человек,  15 498 орловцев победили болезнь, 219 умерли.

ИА «Орелград»

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