Орловщина обновила рекорд по суточному приросту COVID-19

11.12.2020 | 10:55 Новости, Общество

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За день диагноз подтвердился у 171 человека

Орловская область второй день подряд бьет рекорд по суточному приросту числа больных COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 171 человека, общее число достигло 17 810, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем умерли два пациента с коронавирусом, количество погибших выросло до 221. Выздоровели 15 734 человека (+236).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 597 711, за сутки диагноз подтвердился у 28 585 человек. С начала пандемии выздоровели 2 059 840 пациентов (+26 171), умерли 45 893 (+613 — это рекорд).

ИА «Орелград»

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