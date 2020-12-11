Орловщина получит еще 214 млн рублей на выплаты семьям с детьми

Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ.

Бюджет Орловской области дополнительно получит почти 214,3 млн рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального заксобрания. Деньги поступят из резервного фонда правительства страны.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин еще в ноябре рассказал о выделении дополнительных средств регионам на такие выплаты. Речь шла о 62 млрд рублей. «Согласно документу, размер субсидии для Орловской области составил 214 млн 286 тыс. руб.», — уточнили в облсовете.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены с 1 января 2020 года указом президента Владимира Путина. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия равняется 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Орловской области эта сумма составляет чуть более 5 тысяч рублей.

— Когда пандемия коронавируса захватила весь мир, Правительство России начало усиленную работу по направлению увеличения мер социальной поддержки населения. Так, по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет в 2020 году начала предоставляться ежемесячная денежная выплата. Считаю, что такая поддержка просто необходима семьям, воспитывающим детей, ведь многие родители из-за введения ограничительных мер испытывают в настоящее время финансовые трудности. К тому же, для оформления данной выплаты можно было, как лично посетить МФЦ или органы соцзащиты, так и не выходя из дома — подать лишь электронное заявление на портале госуслуг, — напомнил спикер облсовета Леонид Музалевский.

В 2020 году общая сумма средств резервного фонда Правительства России на выплаты на детей от 3 до 7 лет превысит 123 млрд руб.

ИА «Орелград»