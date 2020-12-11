Под Орлом нашли еду из будущего

11.12.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Ветврач из Ливен попался на незаконном оформлении документации.

Очередной случай подтасовки данных, которые вносятся в государственную информационную систему «Меркурий», выявлен в Орловской области. На нарушении попался ветеринарный врач Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Одной из его функций является оформление электронной ветеринарной сопроводительной документации (эВСД) на продукты животного происхождения.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, внесенная им в систему подозрительная запись была выявлена в ходе анализа электронного журнала. Выяснилось, что ветврач оформил сопроводительные документы на мясную продукцию массой 108 кг, а именно на замороженный фарш из цыпленка-бройлера.

Продукция была предназначена для реализации в пищу людям. При этом специалист указал так называемую авансовую дату выработки. То есть в качестве даты изготовления указал день, который еще не наступил. С точки зрения закона, подобная продукция из будущего является небезопасной и не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. В частности, она не прошла установленные законодательством процедуры подтверждения безопасности.

В ТУ Россельхознадзора добавили, что по факту нарушения ветеринарный врач уже привлечен к административной ответственности, а оборот фарша из будущего был приостановлен. Как ранее писал «Орелград», в ноябре 2020 года управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в ходе мониторинга системы «Меркурий» было выявлено 149 нарушений при оформлении эВСД. Из них 135 были допущены уполномоченными лицами, 13 – ветврачами и одно – аттестованным специалистом.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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