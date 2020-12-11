Школьные каникулы в Орловской области начнутся 26 декабря

11.12.2020 | 12:02 Новости, Общество

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Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Орловской области зимние школьные каникулы пройдут с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что решение будет действовать для всех государственных и негосударственных образовательных учреждений. Их руководители должны внести соответствующие корректировки в учебные планы, уточнили в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»

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