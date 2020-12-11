Суд отправил в тюрьму орловца, сломавшего нож о голову друга

Мужчина также без спроса залез в дом к бывшей жене.

Орловский суд вынес обвинительный приговор жителю Глазуновского района. Ранее судимого мужчину признали виновным в покушении на убийство и незаконном проникновении в жилище.

Подробности преступлений, которые совершил рецидивист, рассказали в пресс-службе СК по Орловской области. Весной прошлого года мужчина, изрядно выпив, поссорился с приятелем. Словесной перепалкой дело не обошлось: буян схватился за нож. От смерти его жертву спасло лишь то, что при ударе в голову клинок ножа сломался. К тому же потерпевший смог оказать сопротивление.

Кроме того, осужденный совершил незаконное проникновение в жилище бывшей супруги, рассказали в СК. Случилось ли это в тот же день, что и попытка убийства, не уточняется.

Несостоявшемуся убийце предстоит провести в колонии строгого режима 6 лет и 1 месяц.

ИА «Орелград»