В Орле осудили грузчиков-несунов

Двое работников попались на краже имущества своего же предприятия.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом Орловского района в отношении двоих местных жителей. Оба они еще сравнительно недавно работали грузчиками на одном из местных предприятий. Преступление эти граждане совершили, используя служебное положение. Судом было установлено, что они заранее договорились обокрасть собственного работодателя.

Грузчики тщательно спланировали преступление и распределили между собой роли. Один из них должен был упаковывать в мешки для производственного мусора бухты кабеля, принадлежавшего предприятию. Он же вывозил затем эти мешки на погрузчике с территории производственного помещения. Его подельник в это время стоял снаружи и наблюдал за окружающей обстановкой. В случае появления «посторонних лиц» он должен был предупредить об этом приятеля.

Реализация плана злоумышленникам почти удалась. Они вывезли с предприятия четыре бухты кабеля, которые затем погрузили в машину и увезли. Общая стоимость похищенного составила без малого 10 тысяч рублей. Сумма небольшая, но этого хватило, чтобы грузчики предстали перед судом. Вину свою они признали и просили о рассмотрении дела в особом порядке.

Поскольку роли у них были разные, то и наказания они получили разные. Так, «глава» этого криминального дуэта, который лично вывозил из цеха бухты кабеля, получил от суда 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник получил наказание в виде 350 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»