В Орле прокомментировали введение «налога для богатых»

Спикер облсовета Леонид Музалевский назвал решение важным

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский прокомментировал введение в России прогрессивной шкалы налогообложения, которую в СМИ также назвали «налогом для богатых».

Напомним, о ее введении президент Владимир Путин объявил еще в июне. Он предложил повысить НДФЛ с 13 до 15% для людей, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год. Повышенным налогом будет облагаться только часть доходов, которая выше 5 млн рублей. Осенью документ прошел чтения в Госдуме и Совете Федерации, и 23 ноября Путин подписал его.

«Глава нашей страны Владимир Владимирович Путин принял важное решение и подписал закон, согласно которому, те, кто имеет доход свыше 5 миллионов рублей в год, будут платить больший налог. Документом предусматривается, что такие граждане должны будут перечислять 650 тысяч рублей и 15% суммы доходов, превышающих отметку в 5 миллионов. Особо хочется подчеркнуть, что дополнительные средства, полученные от уплаты данных налогов, в своём обращении к россиянам президент предложил направить на благие цели – лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми хроническими и редкими орфанными заболеваниями, покупку дорогостоящих лекарств и проведение сложнейших высокотехнологичных операций», — отметил Музалевский.

Прогрессивная шкала налогообложения добавит в бюджет около 60 млрд рублей, отмечал Путин.

ИА «Орелград»