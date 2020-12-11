В Орле уточнили, кому не положена прививка от коронавируса

Вакцинации не подлежат те, кто недавно переболел.

Вакцинировать от коронавируса в Орловской области будут тех, кто за последние 6 месяцев не болел коронавирусом. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин на брифинге для СМИ 11 декабря.

Чиновник сослался на утвержденный Минздравом порядок проведения вакцинации. Прежде чем сделать прививку, медики будут изучать информацию о здоровье пациента. И если выявят контакт с больным коронавирусом в течение последних двух недель, а также в случае, если человек сам переболел ковидом за последние 6 месяцев, вакцинировать его не станут. Проверить, был ли у пациента коронавирус, можно с помощью метода ПЦР либо анализом на наличие антител.

«Соответственно, переболевшие ковидом в последние шесть месяцев не подлежат вакцинации», — уточнил Залогин.

Напомним, к утру 11 декабря стало известно о 171 новом заболевшем коронавирусом в Орловской области. Это рекорд по числу выявленных за сутки больных. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 17 810, сообщили в федеральном оперативном штабе. Выздоровели 15 734 человека (+236), умерли 221 (+2).

ИА «Орелград»