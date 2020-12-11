Жители орловского города отказались впускать газовщиков

Сотрудники газовой компании не могут проникнуть в квартиры горожан.

Любопытная проблема была поднята на совещании в администрации города Ливны. Как пояснили в местной мэрии, обсуждался вопрос о проведении техобслуживания внутридомового газового оборудования на территории города. С докладом выступил главный инженер газовой компании Александр Говоров, который привел обширную статистику происшествий по всей стране.

Докладчик отметил, что основная причина ЧП кроется в несвоевременном проведении техобслуживания. Происходит же это зачастую потому, что граждане отказываются впускать газовщиков к себе домой. Было отмечено, что «в списки «отказников», в основном, попадают граждане, пренебрегающие правилами пользования газом в быту». Речь идет о самовольных подключениях газового оборудования, неисправностях дымовых и вентиляционных каналов и эксплуатации отработавшего свой ресурс оборудования.

«На территории города обслуживаются 32 тысячи абонентов, из них далеко не все на текущий момент охвачены техническим обслуживанием», — сообщил Александр Говоров.

Он указал, что в Ливнах в последнее время участились случаи недопуска сотрудников газовой компании к проведению работ. Участники совещания пришли к выводу, что одной из главных причин этого является пандемия новой коронавирусной инфекции. Горожане опасаются впускать к себе незнакомых людей, чтобы те их не заразили. Впрочем, была предложена и альтернативная версия происходящего – высокая стоимость услуг. В связи с этим докладчику предложили «повышать качество обслуживания и эффективно выполнять перечень работ, указанных в договоре».

«Участвовать в совместных рейдах по адресам граждан, не предоставивших допуск к газовому оборудованию для проведения работ по техобслуживанию, или обязать управляющие компании, председателей домовых комитетов предоставлять акт о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов по запросу ГРО, у нас нет возможности, — признал глава города Сергей Трубицин. — Не следует забывать, что за эту работу предприятие получает с населения оплату. В то же время необходимо принимать меры для обеспечения безопасности жителей города, использующих газовое оборудование, в том числе из «групп риска», для предотвращения аварийных ситуаций при использовании газа. Администрация города окажет содействие в рамках своих полномочий и возможностей».

ИА «Орелград»