Клычков снял карантин по АЧС под Орлом

Губернатор издал указ об отмене ограничительных мероприятий.

Глава Орловской области Андрей Клычков снял карантин по африканской чуме свиней, который был введен всего месяц назад. Как уже писал «Орелград», вспышка заболевания была зафиксирована в начале ноябре в деревне Рассыльная Кромского района в личном подсобном хозяйстве местной жительницы. Помимо карантина власти тогда же распорядились произвести отчуждение и ликвидацию свиней.

Как следует из губернаторского указа, карантин снят на основании представлений, поступивших от руководства Кромской районной станции по борьбе с болезнями животных и управления ветеринарии Орловской области. Тем не менее, Клычков ввел новые ограничения сроком на шесть месяцев. Они предусмотрены ветеринарными правилами и заключаются в проведении профилактических, диагностических и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения АЧС.

Действие новых ограничений коснется жителей окрестных населенных пунктов, включая райцентр Кромы, но они не распространяются на хозяйства всех форм собственности, отнесенные к III и IV компартментам. Иными словами, личные подсобные хозяйства будут находиться под контролем, а профессиональные свинофермы смогут работать.

Клычков разрешить комплектование хозяйств всех форм собственности поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге по африканской чуме и первой угрожаемой зоне только через 1 год после отмены карантина. Кроме того, он рекомендовал областному управлению экологического надзора и природопользования наладить контроль за дикими кабанами и лабораторные исследования образцов от всех павших животных этого вида.

ИА «Орелград»