Новый рекорд: 173 орловца за сутки заразились COVID-19

Общее число случаев приблизилось к 18 тысячам

Орловская область вновь обновила рекорд по суточному приросту больных коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 173 человек, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число случаев достигло 17 983.

Вместе с тем за день умерли два пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 223. Выздоровели 15 938 человек (+204).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 625 848, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 28 137 человек. С начала пандемии выздоровели 2 085 958 больных (+26 118), умерли 46 453 (+560).

ИА «Орелград»