«Орелгосзаказчик» оштрафовал «Дорожную службу» на 555 тысяч рублей

Суд счел наложение штрафа справедливым, но снизил его величину.

Финансовый спор двух госпредприятий рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», которое представляло интересы самого субъекта РФ. Ответчиком выступило ГУП «Дорожная служба». Речь шла о взыскании штрафных санкций в размере 554 265 рублей.

Как следует из материалов дела, в феврале 2020 года стороны заключили контракт. По его условиям «Дорожная служба» приняла на себя обязательства по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Залегощь-Красное в Залегощенском районе. Контрактом были предусмотрены конкретные сроки исполнения работ с соответствующим графиком и сметами. Заказчик, в свою очередь, обязался вовремя оплатить выполненные работы.

Цена контракта составляла 55,426 миллиона рублей. Работы должны были стартовать 1 мая, а завершиться — 1 августа 2020 года. По условиям контракта подрядчик был обязан привлечь субподрядчиков и соисполнителей, причем это должны были быть представители малого бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Подрядчик также обязался в установленный срок проинформировать заказчика о привлечении соисполнителей.

Однако, как следует из иска, свои обязательства по предоставлению информации «Дорожная служба» не исполнила. А контрактом была предусмотрена ответственность в виде штрафа за неисполнение условия о привлечении указанных субподрядчиков. В середине августа 2020 года «Орелгосзаказчик» направил «Дорожной службе» претензию с требованием оплатить штраф в размере 554 264 рублей, но подрядчик оставил ее без исполнения.

Следующим шагом стало обращение в суд. Изучив представленные материалы, арбитраж пришел к выводу о том, что требования об уплате штрафа являются законными. Однако он удовлетворил ходатайство ответчика и снизил сумму штрафа в 10 раз – до 55 426 рублей. В остальной части требования истца были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»