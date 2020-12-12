Орловский бизнес потянуло на патенты

Сотни индивидуальных предпринимателей перешли на новую систему.

В Орловской области популярность обретает патентная система налогообложения. Как сообщили в региональном управлении ФНС России, только в Орле и только за октябрь — ноябрь 2020 года в городскую инспекцию поступило 162 заявления на получение патента. В целом в областной столице по состоянию на 1 октября 2020 года такую систему налогообложения применяли 619 индивидуальных предпринимателей.

При этом специалисты ожидают, что количество желающих приобрести патент в городе будет только расти. Во-первых, на днях Орловский облсовет народных депутатов продлил действие «налоговых каникул». Во-вторых, с 1 января 2021 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс РФ. Бизнесу будут предложены новые заманчивые условия.

«В частности, новый Федеральный закон расширяет возможности патентной системы налогообложения: расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, увеличены допустимые размеры площади торговых залов в отношении розничной торговли, предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на сумму уплаченных страховых взносов», — перечислили в УФНС России по Орловской области.

Кроме того, напомним, что с 1 января 2021 года будет отменена другая упрощенная система налогообложения – ЕНВД. Предприниматели могут выбрать другой оптимальный для них режим. Если они этого не сделают, то с 1 января 2021 года их автоматически переведут на общий режим со ставкой 13 процентов.

Подобрать удобный режим налогообложения можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России. Это может быть и патентная система. В налоговой службе говорят, что для удобства предпринимателей срок подачи заявления на получение патента продлен до 31 декабря 2020 года. Заявление можно представить лично или через представителя, направить по почте или передать в электронной форме.

ИА «Орелград»