В Орле назвали минимум, на который можно прокормиться

Стоимость минимального набора продуктов питания составила 3986,4 рубля.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по региону на конец ноября текущего года составила 3986,4 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом октября 2020 года она выросла на 0,9 процента. Отметим, что подорожание продуктов питания произошло по всей стране. Вопрос стал предметом обсуждения на высшем уровне, а правительство страны даже решило ввести максимальные предельные цены на некоторые товары, в частности на сахар.

Орловская область по темпам роста цен на продовольствие из общего ряда не выбивается. Всего за месяц стоимость продуктов питания здесь выросла на 1,9 процента. Как подсчитали в Орелстате, цены на сахар-песок в регионе поднялись на 8,8 процента, на масло подсолнечное — на 11,1 процента, на яйца куриные — на 12,2 процента. Это явные лидеры, но и другие товары сменили ценники.

«Выросли цены на консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), печенье, овощи натуральные консервированные, конфеты мягкие, глазированные шоколадом и натуральные шоколадные, креветки мороженые неразделанные, майонез — на 4,4-6,9 процента», — сообщает Орелстат.

Сезонное, как уверяют специалисты, подорожание затронуло и товары плодоовощной группы. Здесь ценники в магазинах переписывали еще активнее. Так, в Орловской области помидоры свежие стали дороже на 45,8 процента, свежие огурцы — на 38,3, виноград — на 24,2, капуста белокочанная свежая, бананы, картофель и свекла — на 3-8,1 процента.

Порадовать покупателей может разве что известие о том, что апельсины в регионе подешевели на 5,3 процента. Кроме того, отмечено снижение цен на свинину бескостную, консервы мясные, кальмары мороженые, кофе натуральный и пшено — на 2,2-6,7 процента.

ИА «Орелград»