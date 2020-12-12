В Орле суд рассмотрел дело о «больной» картошке

12.12.2020 | 13:06 Новости, Общество

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Орловский картофель стал предметом спора двух агропредприятий.

Необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подало одно из ООО, зарегистрированное в Хотынецком районе. Ответчиком выступила агропромышленная корпорация «Юность». Истец просил о взыскании с нее 147 тысяч рублей, уплаченных за якобы некачественный товар. В роли последнего выступила картошка.

Истец указал, что часть приобретенной им у ответчика продукции в количестве 5 тонн была высажена на земельном участке, а оставшаяся часть в количестве 7 тонн предполагалась для последующей перепродажи. На момент принятия товар не вызвал сомнений в его качестве и пригодности. Однако в дальнейшем у истца появились сомнения, так как «посажанный картофель не давал всходов, а у оставшейся части продукции визуально были выявлены признаки заболевания».

В иске хотынецкое ООО указало, что образцы картофеля от полученной партии были им отправлены на исследование в лабораторию, эксперты которой подтвердили наличие болезни. В связи с этим истец и требовал взыскать с ответчика заплаченную им сумму.

Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска. Во-первых, как он указал, истец сам признался в том, что на момент поставки картофель не имел признаков заболевания. Во-вторых, истец не смог доказать, что отправил на исследование именно ту картошку, которая была отобрана от спорных партий товара. Поэтому ссылка на экспертное заключение была признана несостоятельной.

Кроме того, в материалах дела имелась справка некой экофермы о некачественности товара. Но и ее суд доказательством вины ответчика не счел, так как данный документ был составлен в одностороннем порядке. Ответчик не был уведомлен об этом исследовании, поэтому был лишен возможности заявить свои возражения или дать пояснения.

Как указал арбитраж, из данной справки не усматривается, что исследовался товар, поставленный именно АПК «Юность». Непонятно, кто и когда производил отбор картофеля, каким образом, где и как хранилась картошка. Кроме того, в дате справки отсутствует год. При таких обстоятельствах суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований. Впрочем, на это решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»

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