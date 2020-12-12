В Орловской области вырастили элитную гречку

Качество элитного зерна было проверено в лабораторных условиях.

Как сообщили в орловском филиале ФГБУ ЦНМВЛ, сотрудники фитосанитарной испытательной лаборатории провели исследования образцов элитных семян гречихи. В частности, речь идет о таком элитном сорте как «Девятка» и суперэлитном – «Даша». Уточняется, что они были выращены в Орловской области, а общий объем партий составил 40 тонн.

Для определения их посевных качеств эксперты провели полный анализ семян. В результате они пришли к выводу, что образцы соответствуют требованиям ГОСТа. На основании экспертного заключения было выдано три сертификата соответствия в системе добровольной сертификации «СемСтандарт».

Эксперты отмечают, что сорт гречихи «Даша» обладает высокими технологическими и кулинарными характеристиками. Эта культура устойчива к полеганию, осыпанию и засухе. Она была выведена из гибридной популяции, «полученной с участием сортов «Астра» и «Дикуль» методом отбора на высокую озерненность».

Этот сорт выращивают не только в центре страны, но и в Сибири. Кстати, в этом году его средняя урожайность в ЦФО составила 16,2 ц/га, в Западно-Сибирском регионе — 20,0 ц/га, в Восточно-Сибирском регионе — 14,7 ц/га.

ИА «Орелград»