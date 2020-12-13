Число случаев COVID-19 в Орловской области превысило 18 тысяч

За сутки диагноз подтвердился у 176 человек — это новый рекорд

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 18 тысяч и достигло 18 159, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 176 человек — это новый рекорд суточного прироста.

Вместе с тем выздоровели всего 47 человек, количество победивших вирус достигло 15 985. Число летальных исходов не изменилось — 223.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 653 928. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 28 080 человек. С начала пандемии выздоровели 2 106 235 пациентов (+20 277), умер 46 941 (+488).

ИА «Орелград»