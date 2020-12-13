Орловский суд защитил пристава от претензий банка

Суд отказал банку в требовании признать пристава «бездельником».

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, административный иск подало АО «ОТП Банк». В заявлении содержалось требование признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя. Как следует из материалов дела, еще в октябре 2019 года мировым судьей был выдан исполнительный документ о взыскании задолженности по кредитному договору с должника в пользу банка. В конце того же года было возбуждено исполнительное производство.

По мнению истца, с момента возбуждения исполнительного производства «проверка имущественного положения по месту жительства, регистрации должника судебным приставом-исполнителем не осуществлялась, соответствующий акт совершения исполнительных действий взыскателю не направлялся». Кроме того, по мнению банка, постановление о принудительном приводе должника «с целью отобрания у последнего объяснения по факту неисполнения им решения суда» также не выносилось.

Однако суд, изучив представленные материалы, пришел к совершенно иному выводу. Он указал, что бездействие судебного пристава может быть признано незаконным, если он имел возможность совершить необходимые исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения, но не сделал этого. В данном же случае было установлено, что пристав неоднократно направлял запросы в регистрирующие органы и кредитные организации.

Кроме того, запросы направлялись в ГИБДД, ЗАГС, Ростехнадзор, Пенсионный фонд РФ, налоговую службу и Росреестра. Словом, пристав предпринимал действия по выявлению движимого и недвижимого имущества должника, а также получению сведений о его доходах и денежных средств, за счет которых можно было бы исполнить судебное решение.

«Также судебным приставом-исполнителем осуществлялись выходы по месту регистрации должника, что подтверждено актами о совершении исполнительских действий, — говорится в сообщении райсуда. — Кроме того, суд отметил тот факт, что обращений к судебному приставу-исполнителю по вопросам исполнения требований в пользу АО «ОТП Банк» от данного взыскателя не поступало».

В результате суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя. В удовлетворении иска было отказано. Впрочем, у проигравшей стороны есть право обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»