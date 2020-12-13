Орловский закон о мировых судьях придется изменить

Региональный закон устарел после внесения поправок в Трудовой кодекс.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, проект внесения поправок в региональный закон о мировых судьях был обсужден на заседании комитета по законодательству. Председатель этого комитета Лариса Удалова пояснила, что проект был разработан в связи с тем, что ранее была проведена правовая экспертиза данного закона. Ее провели сотрудники областного управления Минюста РФ.

Эксперты пришли к выводу, что в закон требуется внести поправки, чтобы привести его в соответствие с новыми нормами Трудового кодекса РФ. Как известно, кандидатуры на должность мировых судей выдвигает Орловский областной суд, а назначение согласовывают депутаты облсовета. При этом парламентариям в обязательном порядке предоставляется справка, содержащая биографические сведения о кандидате на должность мирового судьи.

В новой редакции регионального закона предполагается конкретизировать источники информации, в соответствии с которыми указывается трудовая деятельность кандидата на должность мирового судьи Орловской области. Сейчас закон предусматривает использование только трудовой книжки или ее копии, заверенной нотариально. Перечень источников предлагается расширить. Помимо трудовой книжки, кандидат получит возможность предъявлять «подлинники либо заверенные в установленном порядке копии иных документов, подтверждающих трудовую деятельность».

Кстати, Трудовым кодексом предусмотрено, что «при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее».

ИА «Орелград»