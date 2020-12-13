Орловской ТПП разрешат писать законы

Право законотворчества палате даст новый региональный закон.

В Орловском облсовете народных депутатов стартовало обсуждение проекта закона «Об Орловской торгово-промышленной палате». Он уже прошел слушания на заседании профильного комитета. Новый акт должен будет установить цели деятельности, а также основы и формы взаимодействия ТПП с органами государственной власти и местного самоуправления.

Законопроектом предусматривается, что она на регулярной основе будет не только поддерживать предпринимателей региона, но и принимать участие в подготовке и экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых актов государственной власти Орловской области. Речь идет о законах, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности.

Из пояснительной записки следует, что с 1993 года действует Федеральный закон «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». То есть условия работы таких палат урегулированы на высшем уровне. Однако уже более 20 регионов России приняли аналогичные собственные законы.

По их пути решила пойти и Орловская область. Авторы законопроекта считают, что «в настоящее время растет заинтересованность предпринимательского сообщества в легитимизации институтов взаимодействия между властью и бизнесом на региональном и муниципальном уровнях».

«Одной из задач, стоящих перед руководством и предпринимательским сообществом Орловской области, является рост позиций региона в рейтинге состояния инвестиционного климата и иных отчетных показателей, характеризующих его экономическое развитие, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Правовое оформление деятельности Орловской торгово-промышленной палаты придаст дополнительный стимул работе по устранению излишних административных барьеров и реализации вышеуказанной задачи путем использования ее ресурсов»

В пояснении отмечено, что в законопроекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.

ИА «Орелград»