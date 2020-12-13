Под Орлом двое мужчин ограбили приятеля ради денег на спиртное

Урицкий районный суд рассмотрел дело о разбое.

Как сообщила пресс-служба Урицкого районного суда, два местных жителя были обвинены в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть за нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору).

Из материалов дела следует, что приятели не могли найти деньги на приобретение спиртных напитков. Тогда они заявились к своему знакомому, без его согласия вломились в его дом и жестоко его избили, требуя денег на алкоголь. Отметим, что происходило это в июне 2020 года, а оба подсудимых и без того находились в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, ранее оба уже были судимы за преступление против собственности, что суд учел при вынесении приговора.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления и личности подсудимых, суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»