Под Орлом увековечили память героя Березины

Доски памяти Героям Советского Союза установили в Орловском районе.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, торжественные мероприятия прошли в Большекуликовском и Спасском сельских поселениях. Там были установлены мемориальные доски в честь двух Героев Советского Союза. Так, на фасаде Краснозвездинской средней школы появилась доска в честь Николая Михайловича Хрыкова, а на стене Салтыковской средней школы – в честь Антона Стефановича Шелаева.

«Николай Михайлович Хрыков внес большой вклад в дело Победы над фашистской Германией, — сообщили в администрации Орловского района. — Воевал на Брянском, Белорусском, Центральном, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах. 24 июня 1944 года в Гомельской области Хрыков с отделением преодолел три траншеи противника, ворвался в четвертую и уничтожил солдат. Затем на реке Березина захватили паром и под огнем противника перетащили его к своему берегу».

Именно за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Березина, Николаю Хрыкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Такую же награду в 1945 году получил Антон Шелаев, сражавшийся в партизанском отряде. Он был разведчиком, не раз пересекал линию фронта, доставляя в штаб армии важные донесения.

«Особенно успешными действия командира отделения 84-й отдельной разведывательной роты 42-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта старшины Шелаева были в ходе подготовки и проведения Восточно-Прусской наступательной операции», — уточнили в районной администрации.

ИА «Орелград»