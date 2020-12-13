В Орле на апгрейд «Виртуальной школы» потратят 1,5 миллиона

Областные власти готовы вложить средства в улучшение работы сервиса.

Орловский региональный центр оценки качества образования объявил о поиске подрядчика, который займется модернизацией информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,529 миллиона рублей. Оплата будет произведена за счет средств областного бюджета – организатором закупки выступил региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Отметим, что «Виртуальная школа» является региональной информационной системой сферы образования. Пользоваться ею могут все участники процесса, как учителя и ученики, так и родители. Данный сервис стал крайне востребованным в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, поскольку позволяет получать и вносить необходимую информацию в дистанционном формате.

Модернизировать предполагается модуль «Дошкольное образование», который выполняет функции государственной информационной системы доступности дошкольного образования. При помощи этого модуля производится, например, постановка на учет детей, включение их в очередь на место в детсаду, перевод из одной дошкольной образовательной организации в другую и многое другое.

Подрядчику предстоит не только расширить функционал данного модуля, но и сделать его более удобным для родителей и администраторов сайта. Например, в разделе «Приоритетная ДОО» должна появиться возможность указания преимущественного права на зачисление ребенка именно в выбранную родителями организацию. Приоритет дается, к примеру, в случае, если другие дети из этой семьи, братья или сестры «очередника», уже посещают выбранный детсад. При постановке на учет в электронном виде этот факт должен будет учитываться.

Апгрейд затронет и другой функционал, в частности, такие вкладки как «Группы», «Воспитанники», «Программы», «Табель посещаемости» и другое. Результатом должно стать качественное улучшение работы сервиса.

ИА «Орелград»