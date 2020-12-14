Еще 177 орловцев заразились коронавирусом

Регион ежедневно обновляет рекорд по COVID-19

За прошедшие сутки еще у 177 орловцев подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это очередной рекорд дневного прироста. Общее число случаев в регионе достигло 18 336.

Вместе с тем умер один пациент с коронавирусом, количество жертв выросло до 224. Выздоровели 16 030 человек (+45).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 681 256, за день прибавилось 27 328 пациентов. С начала пандемии выздоровели 2 124 797 человек (+18 562), умер 47 391 (+450).

ИА «Орелград»