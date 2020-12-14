Обучиться цифровой грамотности бесплатно может каждый орловец

Орловские школьники изучают цифровую экономику

Ученики 1-11 классов из разных школ области подключились дистанционно к всероссийскому образовательному проекту «Урок цифры». Это возможность получить знания от специалистов ведущих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Mail.ru Group и Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В первые дни декабря школьники изучают тему нейронных сетей – интенсивно развивающееся направление ИТ-индустрии. Полученные знания помогут профориентировать и мотивировать учеников к изучению информационных технологий. Узнать больше и начать учиться или учить по готовым материалам и методикам можно на сайте: урокцифры.рф.

«Урок цифры» доступен орловским школьникам благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». В области в рамках этого национального проекта за последние два было подготовлено более 350 специалистов в сфере информационных технологий и более 2000 специалистов, обладающих ключевыми компетенциями цифровой экономики. Около тысячи орловцев отучились по актуальным сегодня темам: автоматизация технологических процессов и производств, новейшие тенденции в области микроэлектроники, программирование беспилотных воздушных судов.

Активно осваивают цифровое пространство и представители старшего поколения. В текущем году компьютерной грамотности только во Мценском районе были обучены 65 пенсионеров и лиц предпенсионного возраста (в рамках реализации нацпроекта «Демография»). Самым старшим «студентом» оказался 73-летний Владимир Иванович Горячев из села Подбелевец.

Бесплатно пройти онлайн-обучение по программам развития цифровой грамотности может каждый желающий – на портале цифроваяграмотность.рф. Там собраны обучающие видеоролики и статьи, которые в простой и доступной форме расскажут о том, как настроить гаджеты и пользоваться ими, как работать с приложениями банковских и других сервисов. Отдельный раздел посвящен важной информации – как не стать жертвой мошенников в интернете.

#виден_результат57

ИА «Орелград»